Brita Rannamets, keda kimbutas nädal tagasi Fääri saartel peetud Põhjamaade meistrivõistlustel haigus, lausus, et enne Lääne-Viru meistrivõistlusi ta tõsiselt harjutada ei saanud, vaid tegeles enda tohterdamisega. “Kiirust [Tamsalus] taga ei ajanud, tegin trenni mõttes rahulikult kaasa,” lausus ta. Samas ütles neiu, et enne aasta viimast tõsist jõuproovi Tartus, kus selgitatakse Eesti ujumismeistrid lühikeses basseinis, liiguvad asjad paremuse poole. “Homme (eile – M. M.) hommikul on plaan trenni minna,” lisas ta.