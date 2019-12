Korvpalliliiga liider hankis Rakverest punktilisa

“Ogre on hästi kokkumänginud meeskond, mille liikmed teavad ja tunnevad üksteist läbi ja lõhki. Ega nad ilmaasjata mullu nelja tugevama hulka pääsenud,” rääkis rakverlaste peatreener Juris Umbraško. “Sellistel meeskondadel ei saa lubada mängutunnetust saavutada. Nendega peab kogu aeg tugevalt kaitses pingutama ja mitte laskma vabalt sööta ega lauapalle hankida.” Ta tunnistas, et hätta jäädi eelkõige kogenud mängujuhi Rinalds Sirsniņši ohjeldamisega, kellel lubati kaheksalt-üheksalt meetrilt kaugviskeid korvi saata. “Teadsime, et ta viskab kaugelt hästi, kuid ei üritanudki teda kaitses lähedalt võtta, et suunata läbimurdeid sooritama,” lisas juhendaja.