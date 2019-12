Varjupaikade MTÜ lihtsustab abi kutsumist hulkuva looma leidmisel

Varjupaikade MTÜ üldjuhi Triinu Priksi sõnul ei ole Eestis praegu ühtset süsteemi, kuidas ja keda hulkuva looma leidmisest teavitada, ning see tekitab inimestes palju segadust. "Osa omavalitsusi soovib, et looma leidnud inimene helistaks esmalt neile. Osa tahab, et kõigepealt helistataks lähimasse loomade varjupaika, ja neist omakorda osa nõuab, et varjupaik väljakutsele sõidu nendega eelnevalt kooskõlastaks. Hulkuva looma leidnud inimesed peavad seega sageli lahendama keerulist orienteerumisülesannet," ütles ta.