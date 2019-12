Põllumehed kingivad igale riigikogu liikmele isikliku traktori

Sõrmuse sõnul väljendavad riigikogu liikmetele kingitavad traktorid põllumeeste pettumust pidevalt murtavate lubaduste pärast. "Põllumehed on näinud poliitikute poolt liiga palju lubadusi, kus uhke pakendi sees haigutab tühjus," ütles Sõrmus. "Tahaksime tõesti uskuda, et riigikogu ja valitsuskoalitsiooni jaoks pole Eesti maaelu ja põllumajandus viienda järgu teema. Kas see on nii või mitte, selgub Eesti valitsuse võimekusest ja tahtest seista Euroopa Liidu järgmise perioodi eelarveläbirääkimistel meie põllumeestele võrdsete toetuste maksmise eest ja ka 2020. aasta riigieelarvest makstavate põllumajandushüvitiste kinnitamisest lubatud mahus," lisas Sõrmus.