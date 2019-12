Otsitakse  2019. aasta kultuurisõpru

Kultuurisõpru hakatakse selgitama üheksandat korda. Varasemate aastate jooksul on tunnustusi saanud nii suuremad kui ka välisemad ettevõtjad, nende seas rahvusvahelised suurettevõtted ja üleilmselt tuntud kaubamärkide esindajad Eestis, aga ka metseenid, kes on isegi tunnustuse vastuvõtmisel eelistanud jääda pigem märkamatuks.

"Kultuuri toetajate nimekiri on sama mitmekesine kui Eesti kultuurimaastik, kus on olemas oma tipud ja suursündmused. Sama oluliseks pean, et võlu, hoogu ning pealehakkamist jaguks ka rohujuuretasandile," ütles kultuuriminister Tõnis Lukas konkursi väljakuulutamisel.