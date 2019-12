Pakkide saatmine kogub tuure

"Meie pakiautomaadivõrku on lisandunud hulgaliselt uusi pakiautomaate ja lisakappe, mis aitavad jõulupakid paremini ära mahutada. Võrreldes eelmise aasta novembriga on Omniva võrgus üle saja pakiautomaadi rohkem,” ütles Omniva pakiäri juht Andre Veskimeister. Ta lisas, et samuti on Omniva uus logistikakeskus valmis vastu võtma ja sorteerima rekordmahus pakke.