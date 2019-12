Varas viis otse ahjust tulnud šokolaadikoogi

Nõgu rääkis, et šokolaadikoogist väärtuslikum oli küpsetusalus, millega maius otse ahjust jahtuma tõsteti. Kohvikuomanik selgitas, et tööks vajalikud nõud on kohvikus väga olulised ja ta toob need Tallinnast. Kui alusetäis šokolaadikooki maksab umbes 40 eurot, siis küpsetusalus, millel kook oli, tunduvalt rohkem. Õnneks oli varas alusest siiski loobunud ja selle kohviku hoovi maha jätnud.

Nõgu selgitas, et varjualune, kus maiused jahtuma pannakse, ongi kohviku hoovis. Kõrvalised isikud pääsevad sinna üle aia ronides. Kohvikuomaniku sõnul tegid nad ise pisut uurimistööd ja leidsid sündmuskohalt suured jäljed ning tuvastasid, et ilmselt oli tegemist mitme inimesega. Nõgu sõnul pole varem kohvikust varastatud.

Paraku on. Kohvikus räägiti, et varjualuse läheduses on suitsunurk. Mitte kaugel sellest aga hoiavad töötajad üleriideid ja varem on sealt varastatud sigarette. Seega polnud varaste külaskäik ilmselt mitte juhuslik. Võimalik, et tuldi sigarettide järele, boonusena saadi kook.