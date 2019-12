Lääne-Virus vajutati kõige enam annetusnuppu Rakvere Maksimarketi taaraautomaadil

Fondi Aitan Lapsi juhatuse liige Eve Männik märkis, et taaraautomaadi kultuurinupu kaudu võimalikuks saanud positiivseid emotsioone on kogeda saanud rohkem kui 3000 Lääne-Virumaa last. Männik tõi välja, et Eesti Laulu peaproovi on näinud tänavu 100 Rakvere last, projekti Teater Lasteaeda raames on keskkonnateemalisi lavastusi mängitud kõigis Lääne-Virumaa lasteaedades, koostöös Eesti Etendusasutuste Liiduga on Rakvere teatris käinud 2018/2019. hooajal 1319 last Virumaalt, koostöös Eesti kunstimuuseumiga on 2019. aastal külastanud seda Lääne-Virust 484 last ning Eesti lastekirjanduse keskuse abiga on jõudnud Uhtnasse ja Vinni-Pajustisse nn Rampsu lugemiskeskused.