Haljala kirik astus teisele advendile vastu suure soojaga

Kunagised puuküttega ahjud kadusid kirikust pea pool sajandit tagasi. Sellest ajast saadik on kirik talvisel ajal külma tõttu tühjana seisnud. Tõsi, kirikut ei hakata küll iga päev soojana hoidma, vaid seal peetavate teenistuste ajal. Soojuskiirguri näol on õpetaja Urmas Karileedi sõnul tegemist ökonoomse aparaadiga, mis kütab kiriku soojaks paari-kolme tunniga olenevalt ilmast ning võtab liitri gaasi tunni kohta. Viimatise jumalateenistuse alguses oli kiriku kooriruumis, kus talvel hakatakse jutlusi pidama, 15 soojakraadi. "Inimestel peab kirikus hea olema," lausus Haljala koguduse õpetaja Urmas Karileet, kel on hea meel inimesi üle pika aja kirikus tervitada juba tulevastel jõulupühadel.