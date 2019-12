Rakkes elav Kati unistab oma toast

Liigutavas erisaates külastab "Kodutunne" saatest läbi käinud inimesi ja näitab, mida on heade inimeste toel aasta jooksul korda saadetud.

Üks lugu kõneleb Rakkes põhimõtteliselt onnikeses elavast Franceskost ja tema seitsmeaastasest tütrest Katist, kelle ainsaks unistuseks on oma roosa-kollane tuba. Praegu on tüdruku privaatruumiks kardinatagune õppimislaud ja WC-ks teises nurgas asuv ämber.

Tingimused, milles see väike tüdruk elama peab, on ühed kohutavamad, mida "Kodutunne" on oma ajaloo jooksul näinud. Mitte ükski laps ei peaks niimoodi elama.