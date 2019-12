Ajateenijad lammutasid Kundas mahajäetud elamu

"Mehhanismijuhi eriala kursusele eelnes autojuhi kursus, kus valisime välja tehnikaüksusesse sobilikud ajateenijad. Ehk mehed, kellel on eeldused ja motivatsioon antud erialal töötada," ütles pioneeripataljoni kompaniitehnik nooremveebel Kevin Münter.

"Õppusel Siil tuli jutuks, et kaitsevägi lõhkab õppuste raames kivimaju. Sealt tekkis mõte anda sõdurpoistele oskuste täiendamiseks lammutada ka mõni puitmaja ning nii see koostöö arenema hakkas," ütles Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum ja lisas, et Kundas Jaama tänaval üle kümne aasta tühjana seisnud tehase vana tööliselamu sobis pioneeridele õppematerjaliks hästi.