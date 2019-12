Rakvere Bauhofis jäi naine ehitusmaterjalide alla

Aktsiaseltsi Bauhof Group tegevjuht Irina Raudsepp rääkis, et õnnetusest teada saades sõitsid tema koos äriühingu töökeskkonna nõukogu liikmetega kohe Tallinnast Rakverre. Eile pärastlõunaks oli välja selgitatud, et raske tööõnnetus juhtus kaupluse müügisaalis, kus kogenud töötaja paigaldas riiulis seinaplaate.

Ettevõtte tööohutusspetsialist Heiki Muda selgitas, et need plaadid on ladustatud vertikaalselt ja kui neid plaate saab palju või neid liigutada, siis võivad nad kukkuda. Klientide ohutuseks on riiulisse pandud kett. Kaupluse videost on näha, et töötaja plaatide paigutamisel võttis selle keti ära.

Töötaja jäi talle peale kukkunud plaadipaki ja maas olnud ehitusmaterjali vahele. Äriühingu tegevjuht Irina Raudsepp ütles, et pärast õnnetust tõttasid töötajale appi kaks kolleegi ja õnneks oli kaupluses ka tol hetkel kohalik päästeteenistuse töötaja, kes andsid kannatanule professionaalset abi kuni kiirabi saabumiseni. Raudsepp avaldas neile tänu.

Pärast õnnetust vestlesid äriühingu tegevjuht ja töökeskkonna nõukogu liikmed kaupluse šokis töötajatega, et neid aidata. "Vestlesime, kuigi olime ka ise smamoodi juhtunust šokeeritud," sõnas Raudsepp.

Et ettevõttele on töötajate ohutus prioriteet, siis juba kolmapäeval anatakse juhtunust teada äriühingu kõigile 450 töötajale. Samas üritatakse leida võimalusi, et nimetatud kaubaartikli ladustamisel leida veelgi turvalisemaid lahendusi. Eeskätt oodatakse uurimise detailseid tulemusi, et nendest teha vastavaid järeldusi. Teisipäeval teavitas ettevõte õnnetusest ka tööinspektsiooni. Juhtunu asjaolude selgitamiseks alustas politsei kriminaalmeentlust.

Äriühingu tööohutusspetsialist Heiki Muda ütles, et Rakvere kaupluses pole varem õnnetusi juhtunud. Terves ettevõttes juhtub aastas kaks-kolm tööõnnetust, kuid need on olnud libastumised, kukkumised. Nii rasket õnnetust, kui Rakveres, pole olnud.