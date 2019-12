1. jalaväebrigaad koos Maria Listraga annab Tapal jõulukontserdi

"EELK Tapa Jakobi kirikus toimuv kontsert on iga-aastane sellelaadne üritus. Viimati esines seal aasta tagasi brittide orkester. Selleaastane esineja on Eesti Kaitseväe orkester koos solistidega, kellest esimene on ühtviisi tuntud nii klassikalise kui kergema muusika ringkondades, sopran Maria Listra. Teiseks solistiks on üliharuldane nähtus meie kultuurielus – kontratenor Martin Karu, kes on hetkel meie orkestri ajateenija ja kes võeti hiljaaegu vastu väga kõrge reputatsiooniga Londoni Kuninglikku Muusikaakadeemiasse,“ ütles kaitseväe orkestri peadirigent nooremveebel Teet Raik kommenteerides neljapäevase jõulukontserdi esinejaid.