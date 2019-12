Tellijale

Sageli on lastelavastuste algmaterjaliks teada-tuntud lastejutt. Dramaturg otsib loost hetkekonteksti kõige paremini sobituva iva ja kasvatab selle suureks. Jõululavastuse aluseks on võimalik võtta peaaegu kõik lastele kirjutatud teosed.

Eelmisel aastal tõmbas jõulumeeleolu särinal käima Pipi Pikksukk ja Lindgreni lasteraamatu parimad hetked mängiti pühadeajale vastavas võtmes läbi. Tänavu on teater ka laste jõululavastust planeerides olnud riskialdis, sest lavale on jõudnud kodumaine algupärand. Tuntud tegelaste ja loo asemel on vaatajate ette toodud alles tundmaõppimist vajavad kangelased, kel on ees ootamatud olukorrad.