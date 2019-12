Tellijale

Pätsi Sahvri peremees Heiki Hallik rääkis, et siinsetele pagaritele annab prantslaste võõrustamine väga palju juurde ennekõike toodete tunnetamise osas. “Nagu näha, on neil küpsetamine ikka emapiimaga kaasa antud,” lausus Hallik.

Kagu-Prantsusmaal Valence’i lähedal Livron-sur-Drôme’i linnas CFMDA nime kandvas õppekeskuses pagariks tudeeriv Mathieu Lagrange nentis, et välispraktika ei ole sugugi pelk puhkus. Küpsetamine on tema sõnul töö, mida ta tahab teha ja teeb hea meelega. “Mu unistus on avada kusagil väljaspool Prantsusmaad oma pagaritöökoda ja praegu mõtlen, miks mitte ei võiks olla see koht Eesti,” ütles Lagrange.