Mida me otsime Google‘ist?

Eesti kõige otsitumate isikute edetabelit juhib sel aastal Eestit Eurovisionil esindanud Victor Crone. Edetabeli järgi on näha, et eestlased on kultuurirahvas, sest esikümnes on nii kohalikke kui ka maailmakuulsaid muusikuid ja filmitegijaid. Tasub märkida, et meie oma režissöör Tanel Toom tegi silmad ette Oscari-võitjast meistrile Christopher Nolanile, kelle uusima filmi "Tenet" võtted toimusid Tallinnas.