Rakveres tabatud illegaalid said Eestisse sissesõidukeelu

Ida prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juht Eerik Purgel sõnas, et on oluline, et tööandja registreeriks nõuetekohaselt objektil töötavad välismaalased. "Nende registreerimata jätmine võib kaasa tuua probleeme mitte ainult töötajaile endile, vaid ka tööandjale ja töö tellijale tähtaegadest kinni pidamisel," ütles Purgel. "Lisaks on riigi seisukohalt oluline, et võõrtööjõul oleksid sotsiaalsed garantiid, nende töö saaks õiglaselt tasustatud ja riigile laekuksid nõutavad maksud," lisas Purgel.