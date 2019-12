Kadrinas kadunud Eldur võis kodust kaugele jõuda

Kadrina alevikus samal tänaval elav noorem vend Mihkel Eller kõneles, et kolmapäevast saadik kadunud eakas Eldur kippus tihti jalutamas käima ning jõudis vahel Pikal tänaval asuvast kodust päris kaugele. Ühel korral lausa Tapa lähedale välja. Kadrina lähistel asuvatesse küladesse juhtumine ei olnud tema puhul ebaharilik. "Siit Vandu külasse annab ikka minna. Kadrina külje all on külasid küll, kust teda on ära toodud," meenutas Eller. "Tema käigud olid juhuslikud," märkis vend.