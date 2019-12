Tellijale

Aga pean tunnistama, et kauplejate fantaasia on piiritu ja üllatada õnnestub ka paduuskmatuid. Sest just jõulud olevat parim aeg vana vaiba uue vastu välja vahetamiseks ja ühtlasi silmade laseroperatsiooniks. Ehk et jõulude sildi all võib kõike müüa, ka lund eskimole ja tahma korstnapühkijale.