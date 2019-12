Nädala lõpp ja uue nädala algus toob nii öösel kui päeval plusskraadid

Reede öösel on pilves ilm. Kohati sajab lörtsi ja vihma, sisemaal ka lund. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3 kraadi. Päeval on pilves ilm. Kohati sajab lörtsi ja vihma, sisemaal ka lund. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +4 kraadi.

Laupäeva öösel on pilves ilm. Mitmel pool sajab lund, lörtsi, lääne pool ka vihma. Puhub kagutuul 7-12, rannikul puhanguti 15 kuni 18 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +3 kraadi. Päeval on pilves ilm ning mitmel pool sajab lörtsi ja vihma. Puhub kagutuul 7-12, rannikul puhanguti 15 kuni 18 m/s. Sooja on 1-5 kraadi.

Pühapäeva öösel püsib pilves ilm ja ajuti sajab vihma ja lörtsi. Puhub kagutuul 5-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 1-5 kraadi. Päeval on samuti pilves ilm ja ajuti sajab vihma ja lörtsi. Puhub lõuna- ja edelatuul 7-12, rannikul puhanguti 17 m/s. Sooja on 1-5 kraadi.

Esmaspäeva öösel üks madalrõhulohk eemaldub ja lörtsi ning vihma sajab kohati. Päevaks jõuab Eesti kohale juba järgmine madalrõhulohk ning lörtsi- ja vihmasadu jätkub, kohati sajab ka lund. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel vahemikus -1 kuni +4 kraadi, päeval 0 kuni +5 kraadi.

Teisipäeval kiirustab üle Eesti väike kõrgrõhuhari. Saju võimalus on väiksem. Puhub mõõdukas edela- ja lõunatuul. Õhutemperatuur on öösel vahemikus -1 kuni+4 kraadi, päeval tuleb sooja 3-6 kraadi.