Postipakid on rekordmahus kohal, saadetised liiguvad sujuvalt

“Meie pakiautomaadivõrku on lisandunud hulgaliselt uusi pakiautomaate ja lisakappe, mis aitavad jõulupakid paremini ära mahutada. Võrreldes eelmise aasta novembriga on Omniva võrgus üle saja pakiautomaadi rohkem,” ütles Omniva pakiäri juht Andre Veskimeister. Ta lisas, et samuti on uus logistikakeskus valmis vastu võtma ja sorteerima kõigi aegade rekordmahus pakke.

Kuna pakiautomaadid on üldiselt järjekorravabad ning kättesaadavad kellaajast ja nädalapäevast sõltumata, on need ka klientide seas kõige populaarsemad pakkide kättesaamise kohad. Jõuluperioodil täidab ja tühjendab Omniva pakiautomaate päeva jooksul mitu korda, et kõik saadetised õigel ajal klientideni jõuaksid.

“Paneme inimestele südamele, et kui pakk juba teid postkontoris või pakiautomaadis ootab, võiksite selle esimesel võimalusel välja võtta. Nii mahub ka järgmise kliendi pakk õigel ajal pakiautomaati ja pakid tulevad kiiremini kohale,” rääkis Veskimeister. Ta lisas, et kuna detsember on kogu logistikamaailmas kõrghooaeg, tuleks oma jõuluostud teha ära võimalikult varakult. Eesti e-poodides on mõistlik jõulutellimused juba praegu ära teha, mitte jätta seda detsembri teise poolde, sest ka e-poodidel on tellimuste täitmisega käed-jalad tööd täis.

Statistika näitab, et aasta kahe viimase kuuga toimetab Omniva kohale tavapärase kolme kuu pakkide hulga. Vahetult jõulueelsetel nädalatel kasvab pakkide arv tavapärasest ligikaudu kaks korda suuremaks.

Päevas annab Omniva klientidele üle rohkem kui 40 000 pakki.