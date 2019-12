Klassikaline piparkook on kindla peale minek

Tellijale

Pühade eel on piparkoogid popid ja neid võib leida nii kampsunite rinnaesiselt, sokisäärtelt, postmarkidelt kui ka kõikvõimalikust toidukraamist. Võib osta piparkoogimaitselist jäätist, šokolaadi, glögi. Piparkoogimeistrid ise pole jäänud raamidesse kinni ning on lasknud fantaasial lennata. Taignasse on lisatud nii valget, tumedat kui ka piimašokolaadi, pandud kookidesse marju, puuvilju ja pähkleid.

Virumaa Teataja testi võitja apelsinipiparkook Annas pälvis viiepallisüsteemis 3,8 punkti. Õhukesed piparkoogid tekitasid mitmel maitsjal äratundmisrõõmu. Nii mõnigi oli samasuguseid, kuid ilma apelsinilisandita, juba söönud ja need heaks kiitnud. Enamik testijatest arvaski, et kõige parem piparkook on klassikaline. Maitsjad leidsid, et apelsinipiparkook sobib jõuludesse, on mõnusalt krõbe ja õhuke. “Õhuline. Nagu päris piparkook. Klassikaline.” Osa testijaid oli teisel arvamusel. “Kui pekstakse, olen nõus ostma. Väga võine. Ületöödeldud. Ei ole eestlaste maitsele. Ilma apel­sinimaitseta oleks parem.”