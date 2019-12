NUKU teatri noortestuudio võtab vastu uusi õpilasi

"See poolteist aastat võiks olla nii noortele kui ka õppejõududele kokkusaamise koht ja üksteise avardamise võimalus", ütles Joorits. "Oleme inimestena tohutult eripalgelised. Minu ülesanne on aidata noortel neid palgeid esile tuua. Mitte mängida, mitte manada, mitte ette kujutada, aga esile tuua."

Stuudio õppeprogrammis on põhitähelepanu all näitlejaõpe, mida hakkavad juhendama Mait Joorits ja Laura Peterson. Lisaks õpitakse teiste lavapraktikute ja spetsialistide juhendamisel nukuteatri algtõdesid, lavavõitlust, Alexanderi tehnikat, lavakõnet, lavalist liikumist ja muid teatritöö aluseid. Stuudio eesmärk pole siiski tulevaste näitlejate koolitamine, vaid õpilaste eneseväljendusoskuste arendamine iseenda ja erinevate distsipliinide tundmaõppimise kaudu.

Stuudiotunnid toimuvad kaks korda nädalas – esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 17–20. Stuudio õppemaks on 35 eurot kuus.

NUKU noortestuudio on NUKU teatri juures tegutsev teatristuudio, kus näitlejate, lavastajate ja jt loomeinimeste juhendamisel omandavad teatrikunsti algteadmisi gümnaasiumiealised õpilased. NUKU noortestuudio asutati 2000. aastal ja aastate jooksul on stuudiot juhtinud Reeda Toots, Taavi Tõnisson, Anti Kobin ja Mirko Rajas, noortestuudio lõpetanutest on pärast teatrikoolides õppimist NUKU teatri trupiga liitunud näitlejad Getter Meresmaa, Doris Tislar, Mart Müürisepp ja Risto Vaidla.