Piltuudis: mehed püsisid vee peal perfektselt

"Mulle meeldis, et me ei pidanud ühegi mehe puhul kasutama ujumisvööd, vaid nad püsisid ilma selleta vee peal. See on alati kõige tähtsam veekogude puhul, kuhu ujuma minnakse. Seetõttu pean suureks võiduks, et me ühtegi vööd ei kasutanud," rääkis ujumistreener. "Enam kui pooled mehed said väga hästi hakkama. Vähestel oli veidi raskusi, aga keskealistel inimestel ongi raske, eriti kui sa pole ujumisega suurt kokku puutunud. Üle kolmekümneaastaste puhul ei liigu ka liigesed enam nii, nagu oleks vaja ujumise jaoks, ning siis on raske õppida."