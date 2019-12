Kuidas ennetada veetorustiku külmakahjustusi

Kasutuses olevates hoonetes tuleb üle vaadata kogu veevärk ja veenduda, et külm ei pääse ligi. Soojustamist vajab torustik, mis võib enim olla mõjutatud välistemperatuurist. Arvestama peab ka niiskusega, sest niiskus vähendab soojapidavust.

Viimaseks lühiajaliseks abinõuks, kui torustikus olev vesi hakkab külmuma, on veekraani nirisema jätmine. Vee liikumine torustikus takistab selle külmumist.

Kui siiski juhtub, et veetorustik külmub ära, tuleb esmalt kindlaks teha koht, kust külm on torustikule ligi pääsenud, ja alustada seejärel ohutute vahenditega aeglaselt soojendamist (sobiv vahend on nt soojapuhur).