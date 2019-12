Lejal‘Nyte toimub 100. korda

Märgilise ettevõtmise raames astuvad reedel, 13. detsembril Kära Kantsi lavalaudadele Def Räädu, J.O.C., Stupid F, Vesikas & Fofkin, Gee, Hash, Leiner ja Jhan. Ettekandele tulevad lood valmistamisel olevatelt albumitelt, seda koos tuntud hittidega. Esitletakse ka uhiuut Gee tantsumuusikaalbumit "Metsas", mis ilmus plaadimärgi Lejal Genes all novembris ja on kuu aja jooksul saanud märkimisväärselt positiivset vastukaja maailma eri nurkadest.

Alates 2003. aastast on plaadimärgi Lejal Genes esindajate eestveetav sari Lejal'Nyte pakkunud publikule enam kui 150 artisti esinemisi. Muu hulgas on Rakvere publikuni toodud Chalice, Hannaliisa Uusma, Argo Vals, Contra, Reigo Ahven, Raul Saaremets, Siim Nestor, Luisa Värk, Dave Storm, Ringo Ringvee, Tarrvi Laamann, Tommyboy, DJ Critikal, Okym Riim, DVPH, 5Loops, Suur Papa. Loomulikult on ohtralt esinemisvõimalusi pakutud sellistele kohalike juurtega artistidele nagu Def Räädu, J.O.C., Stupid F & Hash, Vesikas & Fofkin, Öökülm, Rassakas, Kalvik, Leiner, Jeffy Diamond, Gee ja teised.