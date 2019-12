Öösel varitseb jäiteoht

Pärastlõunal on teekatted maanteedel valdavalt niisked, kuid Pärnumaal sajab vähest lund ning teed võivad seal kandis olla kergelt lumised. Teetemperatuur on peaaegu kõikjal miinuspoolel.

Prognoosi kohaselt jätkub õhtul sajune ilm: lõuna poolt alanud lume- ja lörtsisadu liigub üle Eesti põhja poole, sadu ei ole tugev ja on keskööks valdavalt möödas. Teetemperatuur püsib siiski igal pool peale saarte allpool nulli. Ilm on muutlik, libedust tekitavad õhtune lume- ja lörtsisadu, öösel on jäiteoht.