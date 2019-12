Beebibuum jätkub: Rakvere haiglas nägi eile ilmavalgust seitse last

Rakvere haigla vanemämmaemand Lemme Luik rääkis rõõmsalt, et praegu on täiskuu. "See ei tohiks mõjutada, praegu on aga nii juhtunud," ütles Luik.

Selle kohta, kas haiglast võiks tulla jõulukuul veel toredaid uudiseid beebibuumi kohta, lausus vanemämmaemand, et seda ta öelda ei oska. "Silma pole see jäänud, kõik on tavapärane," sõnas Luik.

30 aastat ämmaemandana töötanud naine ütles, et kui sel aastal on haigla beebitabelis täpiread tagasihoidlikud, on aegu, mil lapsi sünnib palju.