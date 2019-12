Tall, kus võidud on teisejärgulised

Tellijale

Porkuni talli eestvedaja Margus Vain on neljandat põlve kohalik. Seal, kus praegu on puidutöökoda, elasid omal ajal tema vanavanemad. Tallikompleksi rajamisel on suuresti nõu ja jõuga abiks olnud Marguse vennad Kristo ja Vambola, kes aga erilised ratsutamishuvilised ei ole. Küll aga on nad huvitatud sellest, et Porkunis elu käiks.