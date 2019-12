Bolt soovib tuua Rakverre elektritõukerattad

Rakvere abilinnapea Rainer Miltopi sõnul on Bolti tulek Rakverre ainult tervitatav, kuna tõukerattal liikumise võimekus linnas aina kasvab. "Selliseid kõnniteid, kus tõukerattaga sõita, on meil lisandunud kümneid kilomeetreid. Rakveres on kokku 83 kilomeetrit teid, ja ehkki meil ei ole veel samas mahus kõnni- või kergliiklusteid, laiendab elektritõukerataste rendivõimalus märgatavalt inimeste liikumisvõimalusi eeskätt lühikeste vahemaade läbimiseks," rääkis Miltop.

Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul on see samm lähemale ka rohelisemale mõtteviisile. "Ehk jääb mõni auto tänu antud teenusele rohkem koju, sest lühikese maa läbimiseks on tõukeratta kasutus mugav ja lihtne," lisas Varek.

Bolti tõukerataste suunajuhi Thomas Tammuse sõnutsi oli tore näha, et Rakvere elektritõukerataste tulekusse niivõrd positiivselt suhtub. "Rakvere on tõukerattaga sõitmiseks suurepärane linn – vahemaad on elektritõukerattaga läbimiseks parajad ja liiklus ei ole nii tihe kui pealinna tänavatel. Loodan, et läbirääkimised sujuvad edukalt ning juba kevadel võivad inimesed Bolti tõukerattaid Rakvere linnatänavatel näha," kõneles Tammus.