Lääne-Viru õpilasfirmad kogunevad laadale

Õpilasfirmade laadast võtab osa 14 firmat Rakverest, Tapalt, Rakkest ja Simunast. Laadalt võib leida ainulaadseid käsitöötooteid ja tarbeesemeid. Tootevalik ulatub õnnitluskaartidest ja looduskosmeetikast suuremate tarbeesemeteni, näiteks käsitööna valminud puidust valgustiteni. Laadal osalejate vahel toimub ka väike võistlus: asjatundjatest žürii selgitab välja, millisel õpilasfirmal on laadal parim toode, kes on laada parim müüja ja millisel firmal on kauneim väljapanek. Laata korraldab koostöös partneritega Lääne-Viru arenduskeskus.