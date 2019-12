Vahur Oolupi tagasitulek lõpetas käsipallurite kaotusejada

Neist esimeses ajas ta läbi palluritega, kellele on püütud toetuda senistes matšides, teises osas otsis parimat optimaalset koosseisu ning kolmandas saatis platsile pingipoisid. Jänni jäädi põhimõtteliselt kõigi kolme variandi puhul. "Teisel poolajal panin platsile hetke kõige parema koosseisu, mis meil on võtta," lisas peatreener.

Endiste meeskonnakaaslastega taasliitus neljapäeval Spordiklubi Tapa möödunud hooaja kõige kibedama käega pallur Vahur Oolup, kelle platsiletulekut mängu kümnendal minutil tervitati marulise aplausiga. Taani käsipalliliiga tipptiimi Mors-Thy Håndbold noortesüsteemis harjutav Oolup andis Elmu Koppelmanni sõnul silmaga nähtavalt juurde just tapalaste muredavõitu kaitseliinile. "Vahuri füüsiline ja mänguline edasiminek on olnud vahepeal märgatav. Kaitses oli ta meile suureks toeks. Samuti on tal tublisti kiirust ja plahvatuslikkust," rääkis juhendaja. Ta lisas, et kuigi kaitseliinis meeskond kokku lepitud asjadest tihti kinni ei pidanud, annab neid nüansse enne nädala pärast kodusaalis toimuvat matši Põlva Servitiga veel lihvida.