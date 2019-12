Nädala kaja: Heino, see teine

Eks seda ajakirjanikutööd on juba üksjagu aega tehtud, aga lõppeval nädalal sain jälle ühe kogemuse võrra rikkamaks. Nimelt helistas kolleeg Katrin Heino-nimelisele mehele ja Heino kinnitas toru teises otsas, et ta on Heino. Kuuldes aga, et Katrin tahab teada, miks ta lasi oma päikesepargi arendamisel tammepuud maha raiuda, teatas Heino, et tema on hoopis selle paha Heino nimekaim ja tema ei tea midagi.