Kolumn: kellavärgiga lumepall

Taas on käes jõuluaeg ja on põhjust leida võimalus, et rahu- ja rõõmusõnumit tähistada ja levitada. Meie suhtluskanalid ja -võrgustikud on nüüd küll peamiselt nähtavad väikestel ekraanidel, mida endaga kaasas kanname, ja soovi korral on mõne sõrmeliigutusega häid pühi soovitud ja nii asi aetud. See võib küll näida vanamoodne, aga hoolivamalt mõjub käsitsi jõulukaardile kirjutatud sõnum, mis on saadetud postiga. Kuigi see võib tunduda materjali ja ressursside raiskamisena. Kuid päris kaarte on tore postkastist leida.