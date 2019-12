Käsitöösalongis õitsevad savililled ja välguvad muinasmustrid

Tellijale

Pärnakad Ürje ja Riho Küüts ütlesid, et on käsitöölised-hobiettevõtjad, kes toimetavad oma töökojas eesmärgiga luua ilusaid hingega asju. “Oleme tegelikult kogu elu osanud ja tahtnud midagi kätega teha,” lausus Riho Küüts ettevõttest Must Tulp. Nad on tegelenud puunikerdamise, õmblemise, puidu treimise, heegeldamise, joonistamise, klaasimaali ja vitraažide, tisleritöö ja veel paljude asjadega. “Umbes viis aastat tagasi tekkis Ürjel huvi hakata keraamikaga katsetama, esimesele kausile järgnes palju järjest ilusamaid ja põnevamaid asju,” meenutas Riho Küüts. Keraamilised värvilised varrega lilled pandi oma aeda peenarde kaunistuseks. “Mõtlesime, et äkki meeldivad need ka teistele inimestele. Niisiis asutasime oma ettevõtte. Tänavu kevadel läksidki esimesed õied müüki ning nüüd jõudsid ka Rakverre. Meil on vabadus teha just seda ja nii palju, kui ise tahame, ning sellepärast teeme seda lõbu ja mõnuga,” rääkis Riho Küüts.