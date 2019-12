Väike-Maarja kutsub kontsertaktusele

Väike-Maarja valla keskkonnanõunik ja hindamiskomisjoni liige Leie Nõmmiste sõnas, et sellel aastal külastati kaunite kodude konkursi raames ka ettevõtteid.

“Hindamiskomisjoniga üllatusime AS-i Vireen külastades, kui laitmatult korras ja puhas võib üks tootmisega tegeleva ettevõtte territoorium olla. Samuti on heameel, et leiame vallast uusi koduaedasid, mis on tõelised aiakujunduse pärlid,” rääkis ta. Kokku tunnustatakse seitset kaunist kodu, asutust ja kortermaja. Kontsertaktus algab kell 18.