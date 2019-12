Seeniorid ja Lunged esinevad Sõmerul

Rakvere valla kultuurinõunik Annika Aasa ütles, et valla eakate taidlusrühmade advendiaegne esinemine on traditsiooniks saanud ning see on ka tänavu. Eakate esinemisele järgneb Inga ja Toomas Lunge kontsert, kus nad laulavad nii jõululaule kui ka oma laule. “Sihtgrupiks on eelkõige eakad, kuid oodatud on kõik,” märkis Aasa ja lisas, et kontsert on külastajatele tasuta.