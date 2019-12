Tellijale

Päeva läbiv teema on turvalisus igaühe kaasabil, et me ei unustaks saabuvate pühade meeleolus ohutunnet ja märkaksime riske õigel ajal. Turvalisuse loomisel on vaja kogu ühiskonna pingutusi, et ohtlikke sündmusi vältida ja nende tagajärgi vähendada.