Siret Kotka pani pulmakleidi oksjonile

“Veel paar aastat tagasi olin ma ise selles kleidis, olin väga õnnelik ja kõndisin selles kleidis altari ette,” meenutas Kotka.

Keskerakondlastest Siret Kotka ja Martin Repinski laulatati 30. aprillil 2017. aastal Narva Issanda Ülestõusmise peakirikus. Ajakirjandus nimetas nende pulma iseseisvuse taastanud Eesti üheks suurejoonelisemaks. Paar aastat hiljem ilmusid meediasse sahinad paari lahkuminekust.

“Juhtus see, mis võib juhtuda inimestel, kes on vähe olnud veel koos. Vundament ei ole nii tugev. Meil olid probleemid, mis jäid lahendamata. Küsimused, mis jäid üksteiselt küsimata, sest meil ei olnud üksteise jaoks aega,” selgitas Kotka.

“Üks kampaania lõppes, teine hakkas, siis tuli koduehitamine, renoveerimine, siis tuli laps, siis tuli see, et Martin läks Jõhvi vallavanemaks, tuli kaugenemine distantsiliselt. See oli paras proovikivi. Meie ei suutnud seda läbida,” lisas ta.

Kotka tunnistas, et kui saada oma mehe truudusetusest teada kõigepealt meediast, on see kurb. “Ma arvan, et olen talle öelnud legendaarse eesti sõna, et “sa oled igavene siga”. Pärast seda läks kergemaks,” rääkis ta.