Tarvas lõhkas üllatuspommi ja võitis tiitlikaitsja Ventspilsi

BK Ventspilsi peatreener Arturs Visockis-Rubenis lausus kodumeeskonna pressiteenistuse vahendusel mängu järgselt, et meeskond tuli seekord platsile vajaliku energiata. "Meie mehed uskusid tõenäoliselt, et võit tuleb kergelt. Vastane pani endast välja kogu energia ja mängis lihtsat korvpalli. Nende liidrid tabasid palju raskeid kolmepunktiviskeid ning me ei suutnud sellele vastata. Samuti oli meie visketabavus vilets. Kogu lugu," kõneles ta.

Võõrustajate loots Juris Umbraško märkis samas, et igas mängus loevad kokkuvõttes paljud tegurid, nagu taktika, füüsiline valmisolek ja häälestumine. "Rõhutasin enne kohtumise algust riietusruumis, et suudame võidelda, kui anname igal momendil endast maksimumi, sest see on ikkagi kodumäng. Vajalikel hetkedel, kui tuli pingutada, me pingutasime ja tegime kõik selleks, et võita," rääkis ta.