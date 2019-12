Musta jõulukaardi saab tuhatkond sohvrit

Musta jõulukaardiga, mis on sellel aastal pühendatud raudteeohutusele, juhtitakse korduvate liiklusrikkujate tähelepanu nende käitumisele liikluses ja kutsutakse ühtlasi seda muutma.

Kaart saadetakse inimestele, kes on aasta jooksul toime pannud neli või rohkem liiklussüütegu. 857 autojuhist, kellele kaart postitatakse, saavad 46 selle teist ja kaheksa kolmandat aastat järjest. Võrreldes mullusega on kaardi saajaid seekord ligemale kaks korda rohkem.

Kaardisaajate seas on kõige levinumaks liiklusrikkumiseks lubatud piirkiiruse ületamine, kuid just sõidukiirusest sõltub, kui rasked on õnnetuse tagajärjed. 73 korduvrikkujat põhjustasid viimase aasta jooksul 83 liiklusõnnetust, milles sai surma üks ja vigastada 23 inimest. Üks korduvrikkujatest põhjustas aasta jooksul kuus liiklusõnnetust.