Maaamet uuendas mitme Lääne-Viru piirkonna põhikaarte

Lääne-Viru maakonnast on uued kaardid Väike-Maarja, Karkuse ja Vajangu kohta, Järvamaalt said värske kaardi Ambla, Karinu ja Koeru piirkond.

Uute põhikaartide puhul on tegemist esmatrükiga, kus ühele sentimeetrile kaardil vastab 200 meetrit looduses (1:20 000). Kaardileht on suurusega 65 × 65 sentimeetrit, kaardialaga 50 × 50 sentimeetrit ning hõlmab kokku sada ruutkilomeetrit.

Uute kaartide aluseks on Eesti topograafia andmekogu, aerolaserskaneerimise andmed ja ortofotod. Topograafilised andmed põhinevad 2018. aastal tehtud aeropiltidel.

Trükitavate kaardilehtede piirkonna valikul on määrav ennekõike uuendatud alusandmete olemasolu. Lisaks arvestatakse sellega, et kogu Eesti ala saaks trükikaartidele kantud. Kogu Eesti katab 1:20 000 mõõdus põhikaardi 543 kaardilehte, neist on nüüdseks trükis ilmunud 452.