Vinni vallavanem Rauno Võrno ning Laekvere rahvamaja juhataja Liisa Uukkivi loodavad mõlemad, et lasketiir meelitab Laekverre siseturiste.

Vinni vallas Laekveres on välilasketiir, mis on populaarsust kogunud ka kaugema kandi inimeste seas. Tuleval kevadel on võimalik enda sihtimisoskust proovile panna ka siseruumides.