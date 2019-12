Viljakasvataja avas Triigi külas laudakompleksi

Triigi Farmer OÜ, mille üks esindajaid on Ott Läänemets, ehitas Triigi külla laudakompleksi, investeerides sellesse koos vanade hoonete nüüdisajastamisega 1,8 miljonit eurot. Selle raha eest ehitati laut 400 lehmale, kolm silohoidlat, lägahoidla ja uuendati noorkarjalaut.

Kuigi Triigi Farmeri kari koosneb 350 lehmast, on see plaanis suurendada 500–600 loomani, sest Läänemetsa sõnul on see optimaalne, tagamaks majanduslikku jätkusuutlikkust.

Avispea-Triigi kandis tegutsevat Läänemetsade farmeriperekonda on seni teatud ikka peamiselt kui viljakasvatajaid. “2016. aastal soovis Triigi Farmeri eelmine omanik pensionile jääda ja meie jätkasime ettevõtte juhtimist,” rääkis Ott Läänemets. “Koos karjaga saime kaasa vastutuse. Vastutuse ettevõttes töötavate inimeste ees, vastutuse loomade ees. Saime aru, et selle kõige säilimiseks tuleb palju investeerida, ja tänaseks on sellega algust tehtud.”

“Uues laudas on palju mõeldud heaolule, nii inimeste kui ka loomade omale,” jätkas ta. “Nädala on lehmad oma uues kodus elanud ja tundub, et neile meeldib. Loom võõristab ju võõrast paika, aga kõik on praegu hästi.” Ott Läänemets rääkis, et taime- ja loomakasvatus ühes ettevõttes tähendab sünergiat. “Loomakasvatus aitab oluliselt paremaks muuta külvikorda,” selgitas ta. “Paraneb viljapõllu saagikus ja tänu rohumaadele on võimalik hoida rohkem maad pidevalt taimkatte all.”

Virumaa Põllumeeste Liidu juhataja Einar Jakobi kiitis Läänemetsade ettevõtmist. “Piimasektoris on nad uustulnukad,” iseloomustas Einar Jakobi. “Tublid mehed, et võtsid asja käsile. Eks see oli natuke sunnitud käik: kui nad piimakarjaga tegelema hakkasid, said kaasaandeks amortiseerunud hooned.”