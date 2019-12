Tellijale

Samal päeval politseisse saadetud päringule vastati, et traktorit juhtis juhtimisõigusega 47-aastane mees, kes oli kaine. Liiklusõnnetuses keegi viga ei saanud. Siis ei olnud alust politseiteates kahelda.

Ülemöödunud laupäeva lõuna paiku said majaelanikud naabritelt teada, et virtsapütt on nende hoovis kummuli ja aed maha sõidetud. Traktor mille haakes pütt oli, lahkus sündmuskohalt.