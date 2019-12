Noored astuvad vanadele ettevõtjatele kandadele

Ettevõtlus on trendikas nähtus. Seda näitab ka statistika, mille kohaselt on miljardäride viimasel ajal aina kasvav hulk maailmas tingitud just ideede maha müümise edukusest. Nädalavahetusel andis Lääne-Viru arenduskeskus noortele võimaluse oma edulugu alustada. Sedapuhku kasutas võimalust 13 õpilasfirmat Rakkest, Simunast, Rakverest ja Tapalt.