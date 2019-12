Tellijale

Üle viieteistkümne aasta tegutsenud bänd korraldab alati aasta lõpus koos fännidega bussireisi mõnda kohta. Alustati Venemaa linnadega. Nüüd on sihikule võetud lähiriigid. Bänd esines küll eelmisel aastal Käsmus Viru Folgil, kuid ikkagi tekkis küsimus, miks just tuldi Rakverre. Teet Suure maailmakuulsat kuuseinstallatsiooni siin ju enam ei ole.

Iva Nova solist Anastasia pidas kohavalikut juhuslikuks. “Elu toob ootamatusi,” sõnas ta. Tegelikult oli esialgne valik Tartu, kuid kolm nädalat tagasi oli helistanud sealse klubi esindaja, et meelelahutuskoht on suletud. “Seal olid probleemid, korraldati politseireide,” teadis Anastasia rääkida. Et mitte Eesti-reisi ära jätta, hakati kiiresti otsima uut kohta.