Eesti Looduskaitse Selts valis lõppeva aasta loodusevaenlaseks Solar Light OÜ

Solar Light OÜ esindaja Heino Hõbeoja pälvis aasta loodusevaenlase tiitli miljööväärtuslikul alal suure osa tammiku loata mahavõtmise eest, millega tekitas keskkonnale korvamatut kahju. 8. detsembril 2019 langetati Rakvere vallas, Lääne-Viru jäätmekeskuse naabruses miljööväärtuslikul alal loata suur osa seal kasvanud väärikast tammikust. Alale soovib rajada päikesepaneelide parki Solar Light OÜ, mida esindab Heino Hõbeoja. "Võimalik, et puude mahavõtmiseks valiti teadlikult teine advent – pühapäev, mil valla- ja keskkonnaametnikel on vaba päev," seisab ELKSi pressiteates.

"Igaühe looduskaitse" on looduskaitsekuu kampaania, mis saavutas üle-eestilise vastukaja ja oli avalikkuse tähelepanu all mitme kuu vältel. Selle juhtmõtteks on, et igaüks meist saab elurikkust hoida ja toetada. Tartu Ülikooli botaanika vanemteadur Aveliina Helm ning Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledži lektor Mart Meriste on korduvalt oma esinemistega olnud selle teema eestkõnelejad.