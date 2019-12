Korvpalliliidu juhid väisasid siinseid liikmesklubisid

Alaliidu esindajad kohtusid korvpalliinimestega Rakveres, Kundas ja Kadrinas. Kokkusaamistel arutleti korvpalliliidu arengukava "Korvpall 2030" teemadel, mis puudutasid nii noortekorvpalli tulevikku kui ka näiteks klubide juhtimist ning koostööd omavalitsustega.

Keio Kuhi kõneles, et liikmesklubidega hoitakse sidet kogu aeg. "Külastuste mõte ongi uurida, kuidas on läinud, mida on tehtud arengukava strateegia protsessis, ning saada tagasisidet," lausus ta. "Kindlasti ei ole seda kunagi varem nii tihedalt tehtud. Klubid on kaasatud kogu strateegia protsessi, kuna meil on kuus töörühma, kus esindajad osalevad."

Peasekretäri ütlusel käib praegu suurem töö muudatuste kallal, mis puudutavad alaliidu struktuuri ja eelarveid. "Just noortega tegelevatele klubidele tekib juurde eraldi toetusmehhanism. Uus arengukava pole mõeldud korvpalliliidule, vaid korvpallile ja klubidele," märkis Kuhi. "See on põhjus, miks on oluline hoida sidet klubidega: anda neile võimalikult palju sisendeid, et nad oleksid toimuvaga otsustusprotsessis paremini kursis," lisas ta.

Keio Kuhi tähendas, et Lääne-Virumaa on korvpallikaardil jätkuvalt tugevalt esindatud. "Siin on arvestatav kõrgliigavõistkond, esiliigas on maakonnal tugevad võistkonnad ning tehakse väga head noortetööd. Meie jaoks on kõik see strateegiliselt väga oluline ja loodame, et niimoodi jätkub," rääkis Kuhi.

Kadrina Karude eestvedaja Raivo Tribuntsov pidas alaliidu juhtide järjekordse visiidi puhul oluliseks, et sellega anti taas signaal: Kadrina on Eesti korvpallikaardil nähtav. "Kui korvpalliliidu president Jaak Salumets ütleb, et selline nähtus nagu Kadrina Karud on Eestis esmakordne ja väga võimas, siis see on meile tunnustuseks. Meie tööga ollakse rahul ja samasugust asjaajamist oodatakse ka kõigilt teistelt väikestelt klubidelt," kõneles Tribuntsov.