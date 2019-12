Kolm kuud kaotuseta püsinud Servitit ootab Tapal raske põli

Kahe meeskonna eelmine omavaheline matš Põlvas lõppes väljakuperemeeste 31:21 võiduga, kuid ka tapalased on koduseinte marulisel toetusel teada-tuntud võitlejad. Sellel hooajal on Tapalt lahkunud võidukana üksnes Kehra tiim, mis tähendab, et Servitil võib vabalt risti vastupidi minna. Samas pole põlvalased tundnud Eesti liigas kolm kuud kaotusekibedust.

Koppelmann tuletas meelde, et tapalaste rivistuses on tagasi nende mullune tugitala Vahur Oolup. "Neljapäevaks peaksime rivvi saama ka Marek Puierästi ning koos Mihkel Koppelmanniga on meil seega päris hea kaitsemüür. Igal juhul võin lubada, et lihtsat elu põlvalastel loota pole ja punktide saamiseks peavad nad tööd tegema," lisas juhendaja.